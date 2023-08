Somuz Falticeni s-a calificat in turul al doilea al Cupei Romaniei in urma victoriei inregistrate, la mijlocul saptamanii, pe stadionul "Constantin Jamaischi". Echipa antrenata de Daniel Stoica a dispus cu 2-1 de Stiinta Miroslava, in runda inaugurala a intrecerii. Gazdele au deschis scorul prin juniorul sucevean Alex Savin, in minutul 5, insa trupa pregatita de Tibor Selymes a restabilit egalitatea prin Denis Botezatu, in minutul 35. ... citeste toata stirea