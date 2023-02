Somuz Falticeni se gandeste la un restart

Somuz Falticeni a realizat noi transferuri dupa inregimentarile portarului Danut Zvoronciuc (Dante Botosani) si a atacantului Ciprian Maxim, anuntate saptamana trecuta. In perspectiva partidelor din partea a doua a campionatului, antrenorul Daniel Stoica va conta in plus pe urmatorii jucatori: Andrei Pintilei (22 de ani, fundas central, Dante Botosani), Emmanuel Asibey (18 ani, fundas central, Benab FC - Ghana), Petrut Pascu (18 ani, fundas stanga, Somuzul Preutesti), Vlad Lutu (20 de ani, ... citeste toata stirea