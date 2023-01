Somuz Falticeni va relua pregatirile abia la finele lunii ianuarie

Somuz Falticeni este ultima reprezentanta a judetului Suceava in esalonul trei al fotbalului romanesc care si-a schitat o idee in ceea ce priveste pregatirea de iarna. Echipa preluata din nou de antrenorul Daniel Stoica urmeaza sa inceapa pregatirile pentru partea a doua a campionatului Ligii a III-a abia luni, 30 ianuarie.Dupa o scurta perioada de acomodare la efort, falticenenii vor intra in cantonament pe plan local, a anuntat conducerea clubului.Somuz Falticeni are perfectate pana in ... citeste toata stirea