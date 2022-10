Somuzul Preutesti, lider autoritar

Somuzul Preutesti are doar victorii in acest sezon al Ligii a IV-a. "Alb-albastrii" au reusit a sasea victorie consecutiva de la startul actualului sezon, dupa deplasarea de la Gramesti, cu scorul de 6-2, prin golurile marcate de Beclea (3), C. Vasiliu (2) si Kuruc.Scorul etapei a VI-a a fost realizat de Academica Galanesti, care a invins, pe teren propriu, formatia Victoria Vatra Moldovitei, cu 6-1, prin reusitele semnate de T. Rusu (2), B. Rusu, L. Coroama, Mihu si D. Rusu.Dorna Vatra ... citeste toata stirea