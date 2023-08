Si anul acesta, de Sfanta Marie Mare (15 august a.c.), la Plopeni-Salcea, pe Imasul Vale, s-a desfasurat o noua editie, a XI-a, a minicompetitiei sportive "Sport si voie buna", o initiativa care s-a materializat din 2007 si a devenit oficiala din 2012, dupa cum am aflat de la organizatori.Competitia este axata, cu precadere, pe rugbiul in 7, cu rolul de a-i incuraja pe cei tineri, si nu numai, sa practice miscarea, sportul in general si sportul cu balonul oval, in special. Anul acesta au ... citeste toata stirea