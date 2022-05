Sporting Poieni Solca, castigatoarea Seriei I

Echipa Sporting Poieni Solca a castigat editia de campionat 2021-2022 a Seriei I din Liga a V-a a judetului Suceava dupa ce s-a impus categoric, cu 7-1, in fata celor de la Sporting Siminicea, in cadrul etapei a XVIII-a. Pe locul al doilea s-a clasat Bucovina Darmanesti, care in ultima runda a invins clar, cu 5-0, formatia Viitorul Forasti.Castigatoarele celor trei serii, Sporting Poieni Solca, Academica Galanesti si Dorna Vatra Dornei, vor disputa ... citeste toata stirea