Sporting Poieni Solca, noul lider al Seriei I

La sfarsitul saptamanii trecute s-a disputat o noua etapa in Liga a V-a a judetului Suceava. In Seria I, in urma rundei cu numarul XIV, noul lider este Sporting Poieni Solca, formatie care a detronat-o pe Bucovina Darmanesti.In Seria a II-a, liderul Academica Galanesti a "predat" o lectie de fotbal celor de la Releul Mihoveni invingandu-i cu 5-1. Intrecerea Seriei a III-a este dominata Dorna Vatra Dornei, care a castigat duelul cu Avantul Frasin in etapa a X-a.