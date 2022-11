Sporting Siminicea, performera debutului de sezon competitional

Sporting Siminicea a ramas singura echipa neinvinsa dupa disputarea a opt runde din editia de campionat 2022-2023 a Ligii a V-a. In ultimul meci, liderul Seriei I a trecut, la limita, cu 2-1, pe teren propriu, de Viitorul Vadu Moldovei. In cel mai spectaculos joc al etapei, Juniorul Salcea a invins cu 7-3 pe Viitorul Negostina.In Seria a II-a, Minerul Iacobeni conduce in clasament cu un avans minim fata de Larix Dornisoara. Ambele formatii au repurtat victorii in aceasta runda: 3-0 cu Avantul ... citeste toata stirea