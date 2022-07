Sportiva dorneana Ionela-Claudia Costiuc s-a calificat in finala probei de 1.500 metri

Ionela-Claudia Costiuc, de la CSM Dorna Vatra Dornei - CSM Bucuresti, s-a calificat in finala probei de 1.500 metri. Sportiva pregatita de antrenorul Cristian Prasneac a acces in ultimul tur cu al zecelea timp (4 min. 34 sec. 57/100), la Campionatele Europene Under-18 de la Ierusalim (Israel).Si atletii Mihai Motorca si Monia Alexandra Toma s-au calificat in finalele probelor de aruncare a discului, respectiv triplusalt.Mihai Damian Motorca a reusit a doua performanta a calificarilor la ... citeste toata stirea