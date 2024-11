Sportivele sucevene, din nou printre protagoniste

Recent, la Otopeni, s-au desfasurat Campionatele Nationale de inot in bazin de 25 de metri. La competitie s-au aliniat la start peste 570 sportivi, de la 14 pana la 99 ani, telul lor fiind cucerirea titlurilor de campion puse in joc la acest final de an.Sucevencele Maria Moscaliuc, 16 ani, si Oana Sauciuc, 18 ani, sub indrumarea profesorului Cezar Moscaliuc, s-au numarat printre protagonistele intrecerilor.Pe ... citește toată știrea