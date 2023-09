Palatul Copiilor Cluj a organizat Cupa Romaniei si Cupa Palatului Copiilor la karate WUKF, manifestare ce a avut loc in perioada 15-17 septembrie 2023, la Sala Sporturilor "Horia Demian" din Cluj-Napoca. Manifestarea este de nivel national si este inscrisa in calendarul activitatilor extrascolare nationale. La acest concurs, care este una dintre cele mai importante competitii nationale organizate sub egida Federatiei Romane de Karate WUKF, au participat 879 de sportivi din 56 de cluburi din ... citeste toata stirea