Sportivii campulungeni au inceput cu dreptul acest an

De curand, la Bacau, a avut loc a 38-a editie a Cupei Bistritei la atletism, competitie desfasurata in sala. Sportivii de la CSM Raraul Campulung Moldovenesc au avut o comportare deosebita reusind sa urce de mai multe ori pe podiumul de premiere.Antonia Bodnariuc a fost performera delegatiei sucevene reusind sa castige proba feminina de 800 de metri. Pe pozitia secunda s-a clasat Cosmin Nisioiu in proba de 1.500 de metri, Talida Sfarghiu situandu-se pe locul trei in proba de 400 de metri. ... citeste toata stirea