In zilele de 6 si 7 mai 2023, la Sala Sporturilor "Narcisa Lecusanu" din Bacau, s-a desfasurat Campionatul National de Qwan Ki Do pentru copii (7-12 ani) si juniori (13-15 ani), probele de Song Luyen (tehnica sincron cu partener) si Giao Dau (lupta competitionala), organizat de Departamentul Qwan Ki Do din cadrul Federatiei Romane de Arte Martiale (FRAM), sub egida Ministerului Sportului.Intrecerea a reunit o larga participare la nivel national, la competitie fiind inscrisi 535 de sportivi de ... citeste toata stirea