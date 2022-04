Sportivii de la Clubul Kim Long Dao Falticeni au obtinut cinci medalii

In perioada 26-27 martie, Sala Sporturilor din municipiul Roman a gazduit o noua editie a Campionatului National de Qwan Ki Do pentru juniori, seniori si veterani. La start s-au aliniat 343 de sportivi din 31 de cluburi din zece judete din Romania, judetul Suceava fiind reprezentat de 6 cluburi si un numar de 96 de sportivi. In prima zi, adica pe 26 martie, au evoluat juniorii si seniorii, ziua a doua zi de concurs fiind dedicata evolutiei seniorilor centuri negre.Din partea clubul Kim Long ... citeste toata stirea