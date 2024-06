Sportivii suceveni au contribuit din plin la zestrea de medalii a delegatiei Romaniei

Echipa Romaniei a cucerit sapte medalii de aur si doua de argint la Campionatul European de Canotaj pentru juniori, care s-a desfasurat, la sfarsitul saptamanii trecute, in Polonia. In urma acestor rezultate, tara noastra s-a clasat pe primul loc in ierarhia pe puncte, devansand Italia, Grecia si Polonia.Este de remarcat faptul ca la aceste performante si-au adus din plin contributia sportivii de la CSM Suceava, pregatiti de Ioan Despa. Gabriela Tivodariu si Iulica Maria Ursu au devenit duble ... citește toată știrea