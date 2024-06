Sportivul dornean Petru Bodea a obtinut doua medalii

Campionatul National de Atletism U18 s-a desfasurat la Bucuresti, in perioada 22-23 iunie, reunind numerosi sportivi talentati care au participat cu dorinta de a obtine performante remarcabile si, bineinteles, medalii.Clubul CSM Dorna Vatra Dornei a participat la aceasta competitie reprezentat de sportivul Petru Bodea, care, la final, a obtinut doua medalii: una de argint, in proba de 3.000 de metri, si una de bronz, in proba de 5.000 de metri.Antrenorul Cristian Prasneac, care activeaza la ... citește toată știrea