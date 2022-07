> Falticeneanca Aissia Claudia Prisecariu a ocupat locul sapte in prima semifinalaStafeta Romaniei, in componenta David Popovici, Vlad Stancu, Stefan Cozma si Patrick Sebastian Dinu, a adus prima medalie de aur delegatiei noastre la Campionatele Europene de inot pentru juniori, in finala 4×100 metri liber dupa un duel de senzatie cu Marea Britanie, clasata pe locul doi.David Popovici a fost in primul schimb si a terminat pe primul loc dupa o suta de metri, dar britanicii au trecut la ... citeste toata stirea