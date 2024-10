Start bun de sezon pentru echipa Colegiului National "Nicu Gane" din Falticeni

Echipa de fotbal feminin a Colegiului National "Nicu Gane" din Falticeni a reusit trei victorii in acest debut de sezon competitional. In ultima dintre ele, formatia falticeneana a invins, pe stadionul din Preutesti, for-matia KSE Targu Secuiesc, cu scorul de 4-2.Echipa antrenata de Mar-cel Irimie si-a asigurat cele trei puncte puse in joc prin golurile marcate de Lavinia Bidan si Claudia Ungureanu, fiecare cu cate doua reusite.In ... citește toată știrea