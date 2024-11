Start excelent de sezon pentru echipa LPS Suceava

Echipa de handbal feminin junioare III a LPS Suceava a reusit a cincea victorie in sase meciuri disputate in actualul sezon al Campionatului National, dupa ce a castigat in ultima etapa pe terenul nemtencelor de la CSC Viitorul Beresti Tazlau.Formatia antrenata de Florin Ciubotariu s-a impus cu scorul de 36-18 (19-9), la finalul unui meci in care s-au remarcat Iulia Ailenei (6 goluri), Erato Chiriazic (5 goluri) si Alisia ... citește toată știrea