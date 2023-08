Echipa nationala de volei masculin a Romaniei se pregateste in aceasta perioada, la Ploiesti, pentru Campionatul European, care va debuta pe data de 30 august, in Israel. "Tricolorii" au fost repartizati in Grupa D, alaturi de Portugalia, Franta, Turcia, Grecia si tara gazda, Israel.Din lotul de 14 jucatori convocat de antrenorul Sergiu Stancu pentru aceasta actiune fac parte nu mai putin de trei voleibalisti suceveni.Nascut la 11 iulie 2000, Alexandru Rata a semnat recent un contract cu ... citeste toata stirea