Suceava, pe harta judetelor care si-au adus aminte de cel mai vechi joc romanesc

La nivelul judetului Suceava a fost infiintata Asociatia Judeteana de Oina Suceava, structura cu atributii pentru promovarea si organizarea activitatilor legate de sportul nostru national in aceasta parte a tarii.Biroul de conducere al AJO este format din Iulian Palahniuc, presedinte, si Galateanu Sorin si Bejenar Elena, vicepresedinti."AJO Suceava are ca si obiective principale: organizarea la nivel judetean a competitiilor prevazute in calendarul FRO, precum si in cel propriu; ... citeste toata stirea