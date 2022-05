Suceveanca Lacramioara Perijoc s-a calificat in finala categoriei 54 kg!

Pugilista suceveana Lacramioara Perijoc s-a calificat in finala categoriei 54 kg a Campionatelor Mondiale de box feminin de la Istanbul (Turcia), asigurandu-si medalia de argint, dupa ce a invins-o la puncte, cu o decizie de 4-1, pe kazaha Dina Jolaman.Perijoc, 28 ani, descoperita la Suceava de antrenorul Doru Iftime, campioana europeana in 2019, a avut o adversara de calibru in semifinalele categoriei 54 kg, kazaha Dina Jolaman, campioana mondiala in 2019 si campioana a Asiei, dar a dominat ... citeste toata stirea