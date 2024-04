Suceveanca Lacramioara Perijoc si-a asigurat deja o medalie

Pugilista suceveana Lacramioara Perijoc si-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box de la Belgrad, dupa ce s-a calificat in semifinale. Sportiva din Suceava a fost descoperita si promovata de regretatul antrenor Doru Iftime.Perijoc, sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Paris, a invins-o la puncte pe Olena Savchuk (Italia), cu 5-0, iar in semifinalele cat. 54 o va infrunta pe irlandeza Fay Niamh, in data de 25 aprilie.Alaturi de Perijoc, Claudia Nechita s-a calificat in ... citește toată știrea