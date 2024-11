Suceveanca Madalina Amaistroaie vrea sa mearga si la Olimpiada de la Los Angeles

Sportiva din Radauti, Madalina Amaistroaie, clasata pe locul noua la JO 2024 de la Paris, a declarat ca isi doreste ca in urmatorul ciclu olimpic sa confirme rezultatele foarte bune din acest an si sa obtina o noua calificare la Jocurile Olimpice, la editia din 2028, de la Los Angeles."A fost un an incarcat si dificil as putea spune, pentru ca am avut foarte multe competitii, dar primul in care am reusit sa obtin destul de multe rezultate, cel mai important fiind cel de la Olimpiada, locul ... citește toată știrea