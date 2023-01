Suceveanul Adrian Chirut a plecat de la Gloria Buzau

Chiar in ultima zi a anului trecut s-a oficializat intreruperea colaborarii dintre antrenorul sucevean de handbal Adrian Chirut si echipa feminina de prima liga Gloria Buzau. Tehnicianul sucevean in varsta de 29 de ani semnase, la inceputul lui 2022, un contract pe un an cu formatia buzoiana, pe care a lasat-o pe pozitia secunda in Liga Florilor, in spatele liderului CSM Bucuresti.Dupa un start perfect in actuala editie de campionat, cu noua victorii din tot atatea partide, pentru Gloria au ... citeste toata stirea