Suceveanul Adrian Chirut, noul antrenor al echipei feminine CSM Slatina

Antrenorul sucevean Adrian Chirut n-a stat mult fara echipa dupa despartirea de Gloria Buzau, produsa la finalul anului trecut. Tehnicianul in varsta de 39 de ani isi va continua cariera tot in Liga Nationala de handbal feminin, la CSM Slatina. Dupa ce a lasat formatia buzoiana pe locul al doilea in clasament, de aceasta data Adrian Chirut va fi angrenat in lupta pentru evitarea retrogradarii. Echipa din Slatina are o situatie foarte grea in campionat, a acumulat doar 6 puncte in 15 meciuri si ... citeste toata stirea