Etapa a VII-a a campionatului Belgiei a adus o noua confirmare a valorii suceveanului Alexandru Rata.Transferat in toamna de la Arcada Galati la formatia Tectum Achel, internationalul nostru e o adevarata "masinarie de facut puncte".Cu o medie de 25 de puncte pe meci, in etapa a VII-a a campionatului belgian Alexandru Rata a fost din nou cel mai bun jucator al echipei sale. Ca povestea sa fie si mai frumoasa, el a adus, printr-un as, chiar punctul victoriei cu scorul de 3-1 (25-14, 28-30, ... citeste toata stirea