Suceveanul Alex Rata s-a calificat in optimile competitiei cu Arcada Galati

Arcada Galati a obtinut o calificare pe cat de logica, pe atat de meritata in play-off-ul Cupei CEV la volei masculin.Invingatori in deplasare cu 3-1 in fata finlandezilor de la Savo Volley Kuopio, galatenii au obtinut o victorie cu acelasi scor si in returul disputat, miercuri, in Sala Dunarea. Arcada s-a impus cu scorul de 3-1 (25-15, 28-30, 25-18, 25-21), la capatul unui meci in care setul doi a fost pierdut mai mult din neatentie de gazde. Oricum, s-a vazut o schimbare de atitudine a