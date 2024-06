Suceveanul Alexandru Rata a revenit la Arcada Galati

Unul dintre cei mai valorosi jucatori din reprezentativa masculina de volei a Romaniei, suceveanul Alexandru Rata, a semnat un contract pe un sezon cu CSM Arcada Galati, a anuntat vicecampioana Romaniei.Alex Rata a facut pasul de la Arcada la nationala, iar acum, dupa ce a ajuns in Golden League cu formatia tricolora, a revenit la Galati."E un sentiment minunat sa revin la CSM Arcada, aici unde am simtit pentru prima data gustul performantei. De aici am ajuns la nationala, asadar revin cu ... citește toată știrea