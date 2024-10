Suceveanul Alexandru Rata, cel mai bun jucator in victoria Arcadei Galati cu Steaua

Unul dintre cele mai asteptate meciuri ale rundei a fost cel de la Galati, dintre Arcada si Steaua. Mai precisi in preluare si implicit in atac, galatenii s-au impus in 86 de minute. Avand in suceveanul Alex Rata, din nou, cel mai bun marcator (de data aceasta a reusit 17 puncte), Arcada Galati a controlat meciul in cea mai mare parte a lui. Singura perioada mai slaba a gazdelor a fost in setul secund, cand stelistii au condus cu 13-11 sau 16-14. Din pacate pentru ei, aceea a fost ultima data ... citește toată știrea