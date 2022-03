Suceveanul Alexandru Rata, din nou printre cei mai buni jucatori pe faze de atac la Arcada Galati

Campioana Arcada Galati nu a avut niciun fel de emotie in fata Stiintei Bucuresti, care a fost departe de nivelul de joc aratat cu o etapa inainte, in victoria cu LAPI Dej SCM Zalau (scor 3-1). Drept urmare, campionii s-au impus cu scorul de 3-0 fara sa forteze, consolidandu-si primul loc in clasament. Bucurestenii, care nu l-au folosit deloc pe cel mai bun marcator al echipei in acest campionat, Andrei Druta, se pregatesc acum pentru cel mai important meci din actualul sezon, "finala" pentru ... citeste toata stirea