Suceveanul Alexandru Rata, la cel mai bun start de campionat din cariera

Suceveanul Alexandru Rata are un debut de exceptie in aceasta editie a Diviziei A1 de volei masculin.Dupa un periplu european care l-a dus in campionatele Belgiei si Rusiei, sportivul s-a intors la echipa la care s-a lansat, Arcada Galati.Suceveanul are cele mai multe puncte marcate in primele trei etape ale acestui sezon competitional, 77.Alexandru Rata, extrema echipei CSM Arcada Galati, a reusit o performanta remarcabila in derbiul castigat cu 3-0 in fata rivalei SCMU Craiova. Cu 25 de ... citește toată știrea