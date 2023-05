CSM Arcada Galati, detinatoarea titlului de campioana, a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-1 (25-19, 25-15, 1725, 25-22), in deplasare, in al doilea meci al finalei Diviziei A1 la volei masculin.Dupa 3-0 in prima partida, jucata tot de la Bucuresti, Arcada Galati s-a impus si in al doilea meci. Condusa de suceveanul Alexandru Rata, autor a 23 de puncte, ajutat de danezul Oskar Madsen, ... citeste toata stirea