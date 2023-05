Selectionerul echipei nationale de volei masculin a Romaniei, Sergiu Stancu, a anuntat lotul de 20 de jucatori care se reuni la Brasov in vederea participarii la Golden League.Conform site-ului oficial al Federatiei Romane de Volei, antrenorul echipei Romaniei a selectionat pentru competitia care debuteaza in 27 mai un grup de 20 de jucatori. Acestia se vor reuni pe 15 mai, la Brasov, si vor ramane in pregatire pana pe 25 iunie, in vederea meciurilor din Golden League cu Portugalia, Danemarca ... citeste toata stirea