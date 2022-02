Suceveanul Alexandru Rata, unul dintre principalii marcatori pentru Arcada Galati

> Formatia dunareana a fost invinsa cu 3-2 de gruparea poloneza PGE Skra Belchatow, in sferturile de finalaCSM Arcada Galati a fost invinsa in deplasare de formatia poloneza PGE Skra Belchatow, cu scorul de 3-2 (25-21, 26-24, 19-25, 21-25, 15-13), in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei CEV la volei masculin.Campioana Romaniei s-a inclinat dupa doua ore si 9 minute de joc, reusind sa egaleze la seturi, la un moment dat, 2-2, dupa 2-0 pentru gazde. In setul al doilea, ... citeste toata stirea