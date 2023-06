Suceveanul Alexandru Rata, omul decisiv pentru Arcada Galati in finala campionatului, castigata in fata Stelei, va incepe la toamna prima aventura in strainatate.Nascut la 11 iulie 2000, tanarul international roman care evolueaza pe postul de fals, a semnat un contract cu echipa belgiana de prima liga Tectum Achel, ocupanta locului 7 in ultima editie a campionatului belgian.Noua echipa a romanului are planuri mari in urmatorul sezon si de aceea a adus nu mai putin de sase jucatori in aceste ... citeste toata stirea