Suceveanul Alin Conache, prezent in lotul Romaniei si pentru meciul cu Belgia

Staff-ul echipei nationale de rugbi a Romaniei a efectuat cinci schimbari in lot inaintea partidei cu Belgia, programata in 10 februarie, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, in cadrul Rugby Europe Championship 2024, informeaza site-ul oficial al FRR.Dupa meciul cu Polonia de duminica, prima reprezentativa l-a pierdut pe Jason Tomane, care s-a accidentat, el suferind o fractura de piramida nazala, recuperarea lui urmand sa dureze intre 4-6 saptamani. De asemenea, au mai parasit lotul ... citește toată știrea