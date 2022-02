Suceveanul Andrei Gafita va concura la Campionatul Mondial de Mars din Oman

La inceputul lunii martie, la Muscat, in Oman, va avea loc Campionatul Mondial de Mars. La aceasta competitie deosebita va participa si componentul Clubului Municipal din Suceava, Andrei Gafita.Multiplu campion in competitiile europene, balcanice si nationale, Andrei a demonstrat ca are resurse si a trecut cu munca si sudoare peste pandemie, continuand "sirul" mai vechi al marsaluitorilor suceveni. Ultimul, sa zicem, a fost multiplul campion ... citeste toata stirea