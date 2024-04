Suceveanul Daniel Stanciuc, prezent in nationala Romaniei pentru meciurile cu Cehia

Selectionerul George Buricea a anuntat lotul convocat pentru "dubla" cu Cehia, contand pentru calificarea la campionatul mondial masculin de anul viitor. Cei 20 de jucatori se vor prezenta duminica, 28 aprilie, la Baia Mare, unde va avea loc prima mansa a disputei cu Cehia, pe 8 mai. In continuare, CSM Constanta are cei mai multi convocati (7), Dinamo are 4, Minaur, Steaua, Potaissa Turda cate 2, HC Buzau 1, alti doi jucatori evoluand in strainatate, in Spania si Portugalia.Din lotul national ... citește toată știrea