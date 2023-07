Campionatul European U18 in sapte, Trophy 2023, s-a desfasurat, in perioada 21-23 iulie, la Zabki, in Polonia. In prima zi, reprezentativa Romaniei a invins Serbia cu 28-0 si Moldova cu 57-0, iar in cea de-a doua zi a competitiei, tricolorii au reusit alte doua victorii, 61-0 cu Austria si 14-10 cu Letonia.In semifinale, tricolorii au dispus de Suedia cu 33-0, iar in finala cu Letonia au cas-tigat inca o data cu 19-12.Din lotul echipei nationale a facut parte si suceveanul David Balan, care a ... citeste toata stirea