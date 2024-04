Suceveanul Ioan Verciuc va reprezenta Romania la turneul de calificare pentru Euro Under 20

Nationala sub 18 ani a Romaniei, echipa calificata la turneul final al Campionatului European din Bulgaria (10-21 iulie), s-a reunit in aceste zile, la Constanta, in vederea participarii la turneul de calificare pentru Euro Under 20. Romania a ales sa participe cu nationala sub 18 ani la turneul de calificare pentru Europeanul sub 20 ani (5-7 aprilie)."Daca am fi putut strange toti baietii de la nationala Under 20, atunci am fi participat cu aceasta echipa la calificari. Dar, de exemplu, ... citește toată știrea