Suceveanul Iosif Zlotar, pe podiumul Campionatului national de lupte greco-romane individual seniori

La Campionatul national de lupte greco-romane individual seniori desfasurat la Resita, in perioada 29 noiembrie - 1 decembrie a.c., sectia de profil din cadrul CSM Suceava a obtinut locul al doilea, la categoria 67 de kg, prin sportivul Iosif Zlotar, antrenat de prof. Andrei Bolohan si Daniel Ciubotaru."Ne bucura aceasta medalie obtinuta la ultimul concurs oficial din acest an, pentru ca ea este la seniori si inca odata Iosif a demonstrat ca este, in acest moment, cel mai de valoare sportiv ... citește toată știrea