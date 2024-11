Suceveanul Sebastian Burlacu, in vizorul cluburilor din Italia

Fotbalistul sucevean Sebastian Burlacu (16 ani) a sustinut recent probe de joc la clubul Como 1907, locul 17 in Serie A din Italia.Mijlocasul pregatit de Andrei Itco la LPS Suceava este la al treilea stagiu de pregatire pe care il efectueaza in acest an in Italia, dupa cele de la AC Torino si Ternana."Sebastian Burlacu este un copil deosebit, cu care lucrez de la 12 ani, un copil care a progresat extraordinar de mult din toate punctele de vedere. Nu l-am auzit niciodata pe acest copil sa se ... citește toată știrea