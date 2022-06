Sucevenii Alexandru Rata si Adrian Aciobanitei, din nou printre protagonisti in victoria Romaniei in Bosnia

Nationala masculina de volei a Romaniei si-a indeplinit primul obiectiv din minimum de meciuri, calificandu-se matematic la turneul Final Four al Silver League 2022. Cu patru victorii din tot atatea partide, tricolorii nu mai au cum sa piarda unul din primele doua locuri, calificate la turneul final.In localitatea Tuzla, din Bosnia si Hertegovina, romanii s-au impus cu scorul de 3-1 (25-15, 22-25, 25-22, 25-20), intr-o partida in care suceveanul Alexandru Rata, titularizat in premiera in ... citeste toata stirea