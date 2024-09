Sucevenii Alin Conache si Daniel Plai, in lotul echipei Lupii Romaniei pentru meciul cu Brussels Devils

Stafful tehnic al selectionatei Romanian Wolves a operat o serie de modificari in lotul pentru meciul cu echipa belgiana Brussels Devils, care va avea loc sambata 28 septembrie, in Grupa B, din Rugby Europe Super Cup, de la ora 15:00, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf.Dupa meciul pierdut in fata olandezilor de la Delta au parasit lotul Ciprian Chiriac si Lucian Muresan, de la SCM USV Timisoara, Kamil Sobota de la CS Dinamo si Rafael Florea Jilaveanu de la CSA Steaua. S-au ... citește toată știrea