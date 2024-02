Sucevenii Alin Conache si Daniel Plai, prezenti din nou in lotul Romaniei si pentru semifinala cu Georgia

Nationala de rugbi a Romaniei va intalni sambata, 2 martie, in semifinala Campionatul European, Georgia. Partida va avea loc la Tbilisi, pe stadionul "Mikheil Meskhi", de la ora 14:00, ora Romaniei, si poate fi urmarita in direct pe Rugby Europe Tv, dupa crearea unui cont de acces pe platforma rugbyeurope.eu.Stejarii s-au reunit pentru acest meci duminica, 25 februarie, urmand sa intre in stagiu de pregatire la Izvorani, plecarea spre Tbilisi fiind programata pe data de 28 februarie, seara. ... citește toată știrea