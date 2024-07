Sucevenii au pus serios umarul la castigarea Trofeului "Carpati"

Nationala masculina de tineret a castigat sambata cel de-al doilea meci sustinut la Vaslui la Trofeul "Carpati", 34-29 cu Polonia, echipa care va participa si ea la europenele din Slovenia. Oaspetii au inceput in tromba, au condus cu 5-1 in minutul 4, dar baietii nostri au revenit, la pauza s-a intrat la egalitate, Romania desprinzandu-se decisiv in ultimul sfert de ora. Dupa doua zile libere, echipa se va reuni pe 2 iulie pentru vizita medicala, dupa care va avea loc un stagiu de pregatire la ... citește toată știrea