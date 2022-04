Sucevenii David Arcip si Karlo Piticaru, pe podium la selectiile nationale U12, in proba de dublu

Dupa ce si-a adjudecat doua locuri pe podiumul turneelor europene desfasurate in Irlanda si Croatia si un loc pe podiumul Circuitului National de la Bistrita, falticeneanul David Arcip, sportiv legitimat la Lechner Tennis School Brasov, a fost convocat la selectiile nationale U12 desfasurate la Bucuresti, in perioada 18-23 aprilie. Tot din judetul Suceava, un alt membru al lotului national U12, Karlo Piticaru, legitimat la AS Club Sportiv Nord, a fost prezent la competitie, a treia ... citeste toata stirea