Romania a cucerit opt medalii de aur si una de argint la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Krefeld (Germania). Printre cei care au urcat pe podium se numara si sase sportivi suceveni.Este vorba de Andrei Mandrila - dublu medaliat cu aur in probele de dublu rame si opt plus unu, Alexandru Gherasim, Leontin Nutescu si Andrei Axintoi - toti trei medaliati cu aur in probele de patru rame si opt plus unu, Gheorghe Scripcaru - medaliat cu aur cu echipajul de opt plus unu si Alexandra ... citeste toata stirea