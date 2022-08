Sucevenii Rata si Aciobanitei au contribuit la calificarea nationalei Romaniei la Europene

Echipa nationala de volei seniori a Romaniei, cu sucevenii Alexandru Rata si Adrian Aciobanitei printre protagonisti, s-a calificat la turneul final al Campionatului European de anul viitor, dupa ce a castigat grupa preliminara.In ultimul joc, "tricolorii" s-au impus clar, cu 3-0 (25-13, 25-19, 25-17), in fata Albaniei, la Tirana. Cu 5 victorii si o singura infrangere, la limita, in Elvetia, Romania va participa din nou la turneul final dupa patru ani, ultima prezenta fiind bifata in 2019. ... citeste toata stirea